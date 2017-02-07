Горсовет Киева решил расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ

Депутаты городского совета Киева согласовали расторжение договора аренды трех участков земли, который был заключен с посольством России на Украине в 1998 году сроком на 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Речь идет о трех участках в Подольском районе украинской столицы: площадью 0,197 га и 0,363 га на улице Спасской и площадью 0,377 га на улице Боричев Ток, передает телеканал «Звезда».

По словам депутата горсовета Игоря Мирошниченко, Россия имела право за одну гривну арендной платы в год строить на этих участках новое посольство, консульство и резиденцию посла, или сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать.



«К счастью, за 17 лет этим правом она воспользоваться не успела, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», — заявил он.

Юридической причиной расторжения аренды называется якобы нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров. Депутаты будут ходатайствовать об обустройстве скверов на территории земельных участков, после того как их вернут в коммунальную собственность, отметили в горсовете.



Проекты данного решения теперь должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.