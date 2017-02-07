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Горсовет Киева решил расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ

Три участка были переданы России в пользование сроком на 49 лет в 1998 году

Депутаты городского совета Киева согласовали расторжение договора аренды трех участков земли, который был заключен с посольством России на Украине в 1998 году сроком на 49 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Речь идет о трех участках в Подольском районе украинской столицы: площадью 0,197 га и 0,363 га на улице Спасской и площадью 0,377 га на улице Боричев Ток, передает телеканал «Звезда».

По словам депутата горсовета Игоря Мирошниченко, Россия имела право за одну гривну арендной платы в год строить на этих участках новое посольство, консульство и резиденцию посла, или сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать.

«К счастью, за 17 лет этим правом она воспользоваться не успела, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», — заявил он.

Юридической причиной расторжения аренды называется якобы нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров. Депутаты будут ходатайствовать об обустройстве скверов на территории земельных участков, после того как их вернут в коммунальную собственность, отметили в горсовете.

Проекты данного решения теперь должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Горсовет Киева решил расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ

Три участка были переданы России в пользование сроком на 49 лет в 1998 году

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