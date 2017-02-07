Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации поддержал закон о декриминализации побоев. Согласно документу, первый случай домашних побоев переводится из уголовного в административное нарушение. Второй и последующие случаи домашнего насилия остаются уголовными преступлениями. Под побоями законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.



Проект закона был внесен в Госдуму рядом депутатом и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц.