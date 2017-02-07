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Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Проект документа был ранее внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Ранее сообщалось, что Совет Федерации поддержал закон о декриминализации побоев. Согласно документу, первый случай домашних побоев переводится из уголовного в административное нарушение. Второй и последующие случаи домашнего насилия остаются уголовными преступлениями. Под побоями законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Проект закона был внесен в Госдуму рядом депутатом и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Проект документа был ранее внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной

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