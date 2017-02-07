Ракетные системы С-400 прошли испытания в ходе учений

Зенитные ракетные системы С-400 успешно прошли испытания в Калининградской области, самом западном регионе России, сообщил начальник пресс-службы Балтийского флота капитан первого ранга Роман Мартов.

По плану учений ракетные системы С-400 «Триумф» должны были отразить массированный удар условного противника. С-400 нанесли ответный удар на поражение под прикрытием боевых расчетов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-1».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», 30 воздушных целей условного противника было уничтожено боевыми расчетами соединения ПВО Балтийского флота.

После отражения условной атаки ракетные комплексы отправлены в новый позиционный район для выполнения боевых задач.