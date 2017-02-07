Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Почти 50 л нелегального алкоголя изъяли из кафе в Ростове-на-Дону

В отношении владельцев заведения возбуждено дело об административном правонарушении

Специалисты комитета по торговле и бытовому обслуживанию совместно с полицейскими выявили в одном из кафе в Ростове-на-Дону факт незаконной реализации алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Продажу фальсифицированной продукции обнаружили в кафе «Иверия» на улице Текучева. В ходе проверки полицейские конфисковали почти 50 л контрафактного алкоголя. Изъятую продукцию направили на исследование, которое проведут эксперты.

В отношении владельцев заведения возбуждено дело об административном правонарушении, передает RostovGazeta.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Почти 50 л нелегального алкоголя изъяли из кафе в Ростове-на-Дону

В отношении владельцев заведения возбуждено дело об административном правонарушении

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке