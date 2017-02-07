Почти 50 л нелегального алкоголя изъяли из кафе в Ростове-на-Дону

Специалисты комитета по торговле и бытовому обслуживанию совместно с полицейскими выявили в одном из кафе в Ростове-на-Дону факт незаконной реализации алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Продажу фальсифицированной продукции обнаружили в кафе «Иверия» на улице Текучева. В ходе проверки полицейские конфисковали почти 50 л контрафактного алкоголя. Изъятую продукцию направили на исследование, которое проведут эксперты.

В отношении владельцев заведения возбуждено дело об административном правонарушении, передает RostovGazeta.