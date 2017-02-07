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Путин утвердил ратификацию соглашения с Турцией по «Турецкому потоку»

Москва и Анкара подписали межправсоглашение 10 октября прошлого года

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу «Турецкий поток». Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Соглашение было ратифицировано Государственной думой 20 января, Советом Федерации — 1 февраля.

Напомним, 10 октября 2016 года Москва и Анкара подписали межправсоглашение, предполагающее строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд куб. м газа. Обе нитки планируется построить до декабря 2019 года.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Путин утвердил ратификацию соглашения с Турцией по «Турецкому потоку»

Москва и Анкара подписали межправсоглашение 10 октября прошлого года

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