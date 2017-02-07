Путин утвердил ратификацию соглашения с Турцией по «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу «Турецкий поток». Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Соглашение было ратифицировано Государственной думой 20 января, Советом Федерации — 1 февраля.



Напомним, 10 октября 2016 года Москва и Анкара подписали межправсоглашение, предполагающее строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд куб. м газа. Обе нитки планируется построить до декабря 2019 года.

