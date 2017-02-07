Берлин и Варшава высказались за сохранение санкций против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что санкции с РФ пока не могут быть сняты, так как ситуация на юго-востоке Украины остается всё еще напряженной.



«Ситуация на востоке Украины является поводом для нашего беспокойства, а выполнение Минских соглашений остается неудовлетворительным», — об этом она сказала на пресс-конференции с премьер-министром Польши Беатой Шидло в Варшаве.



По словам Меркель, вопрос отмены экономических санкций Запада в отношении России сегодня является преждевременным.



В свою очередь, Беата Шидло поддержала позицию федерального канцлера ФРГ.



«На Украине нарушается международное право, а также территориальная целостность. Россия не отказывается от своих действий, Европейский союз должен придерживаться санкционной политики», — подчеркнула она.



Ранее ситуация на юго-востоке Украины стала главной темой телефонных переговоров между Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

