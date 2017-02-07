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Николо-Гостинодворский храм в Татарстане передали РПЦ

Здание церкви нуждается в серьезной реставрации

Власти Татарстана передали здание Николо-Гостинодворского храма в собственность Казанской епархии Русской православной церкви. Ранее в нем размещался республиканский госкомитет по архивному делу.

С просьбой вернуть церковное имущество РПЦ к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В советский период церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация, передает ИА «Татар-информ».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Николо-Гостинодворский храм в Татарстане передали РПЦ

Здание церкви нуждается в серьезной реставрации

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