Николо-Гостинодворский храм в Татарстане передали РПЦ

Власти Татарстана передали здание Николо-Гостинодворского храма в собственность Казанской епархии Русской православной церкви. Ранее в нем размещался республиканский госкомитет по архивному делу.

С просьбой вернуть церковное имущество РПЦ к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратился митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В советский период церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация, передает ИА «Татар-информ».

