В Пскове пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр»

В Пскове состоится фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр». Площадкой для проведения смотра станет медиахолл Театрально-концертной дирекции региона. Мероприятие пройдет 11 февраля.

По данным Псковского агентства информации, организаторы покажут диафильмы, сделанные своими руками, а также научат гостей самостоятельно создавать диаистории. За пять лет существования фестиваль «Диазавр» прошел во многих городах России: от Петербурга до Казани и Омска. Было представлено более 100 самодельных диафильмов, выполненных в разных техниках.

