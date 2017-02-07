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В Пскове пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр»

Посетителей научат создавать свои работы

В Пскове состоится фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр». Площадкой для проведения смотра станет медиахолл Театрально-концертной дирекции региона. Мероприятие пройдет 11 февраля. 

По данным Псковского агентства информации, организаторы покажут диафильмы, сделанные своими руками, а также научат гостей самостоятельно создавать диаистории. За пять лет существования фестиваль «Диазавр» прошел во многих городах России: от Петербурга до Казани и Омска. Было представлено более 100 самодельных диафильмов, выполненных в разных техниках.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Пскове пройдет фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр»

Посетителей научат создавать свои работы

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