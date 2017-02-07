В ЦБ создан специальный департамент допуска финорганизаций на рынок

В ЦБ создан департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, новую структуру возглавила Людмила Тяжельникова. Об этом сообщили во вторник в ЦБ.

Также внутри регулятора был организован департамент корпоративных отношений, его директором стала Елена Курицына.

Оба департамента будут заниматься как кредитными, так и некредитными финансовыми организациями, то есть банками, микрофинансовыми организациями (МФО), страховщиками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и проч.

«Создание департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и департамента корпоративных отношений — это еще один шаг к становлению Банка России в качестве единого мегарегулятора финансового рынка», — пояснили в ЦБ.