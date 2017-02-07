Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СК РФ возбудил дело по фактам обстрела населенных пунктов в Донбассе

Речь идет о действиях вооруженных сил и нацгвардии Украины в период с 4 по 6 февраля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов городов и населенных пунктов на территории Донецкой области со стороны вооруженных сил и нацгвардии Украины в период с 4 по 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовные дела расследуются как в отношении высшего политического и военного руководства Украины, отдающего преступные приказы на уничтожение мирного населения, так и в отношении отдельно взятых командиров и военнослужащих ВСУ и нацгвардии», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение СК.

По словам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светланы Петренко, украинские военнослужащие вели многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых были повреждены линии электропередачи и железнодорожный подвижной состав, а также десятки административных зданий и жилых домов.

У следствия есть неопровержимые доказательства многочисленных преступлений со стороны ВСУ и нацгвардии против мира и безопасности человечества, отметили в ведомстве. Свидетелями по уголовным делам выступают более 130 тыс. человек. Потерпевшими являются более 20 тыс.  

В Следственном комитете заявили, что уже есть результаты нескольких сотен судебных экспертиз, которые подтверждают преступления украинских военных против мирного населения Донбасса.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщила Светлана Петренко.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

СК РФ возбудил дело по фактам обстрела населенных пунктов в Донбассе

Речь идет о действиях вооруженных сил и нацгвардии Украины в период с 4 по 6 февраля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке