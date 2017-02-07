СК РФ возбудил дело по фактам обстрела населенных пунктов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов городов и населенных пунктов на территории Донецкой области со стороны вооруженных сил и нацгвардии Украины в период с 4 по 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовные дела расследуются как в отношении высшего политического и военного руководства Украины, отдающего преступные приказы на уничтожение мирного населения, так и в отношении отдельно взятых командиров и военнослужащих ВСУ и нацгвардии», — цитирует «Федеральное агентство новостей» сообщение СК.



По словам и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светланы Петренко, украинские военнослужащие вели многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых были повреждены линии электропередачи и железнодорожный подвижной состав, а также десятки административных зданий и жилых домов.



У следствия есть неопровержимые доказательства многочисленных преступлений со стороны ВСУ и нацгвардии против мира и безопасности человечества, отметили в ведомстве. Свидетелями по уголовным делам выступают более 130 тыс. человек. Потерпевшими являются более 20 тыс.



В Следственном комитете заявили, что уже есть результаты нескольких сотен судебных экспертиз, которые подтверждают преступления украинских военных против мирного населения Донбасса.



Уголовное дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщила Светлана Петренко.

