Вход в храм Василия Блаженного подорожает

Цена билета на посещение храма Василия Блаженного увеличится в связи с необходимостью сократить число туристов.

«Необходимо найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению», — отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левкин.

Повышение цены не затронет льготные категории граждан. Также особые условия будут действовать для паломников и верующих, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Вход подорожает с 1 апреля. Обычный билет можно будет купить за 500 рублей вместо привычных 350, семейный проход обойдется в 800 рублей вместо 600.

Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года.