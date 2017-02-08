Число платежей по кредитам через интернет выросло на треть

Число платежей по розничным кредитам через интернет в 2016 году выросло на 32%, а количество россиян, решивших воспользоваться дистанционными каналами обслуживания, увеличилось на 8%. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Яндекс.Деньги».

В среднем за раз люди погашают кредиты на 2928 рублей. При этом максимальный средний онлайн-платеж составил 3175 рублей, а минимальный — 2683 рубля.

Как выяснили в «Яндекс.Деньгах», онлайн-погашение займов пользуется наибольшей популярностью у жителей Центрального округа. Так, в Москве и Санкт-Петербурге в среднем за раз люди платят 3310 и 3098 рублей соответственно.

В компании поясняют интерес заемщиков к интернету тем, что пользователи привыкают совершать операции онлайн, поэтому всё больше текущих бытовых оплат переводят в сеть.

«Через интернет удобнее оплачивать, нежели идти в отделение банка или искать терминал, здесь можно перевести круглосуточно в любое время взнос за кредит любого банка. Кроме того, здесь можно настроить автоплатеж», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс.Денег».