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Истребители британских ВВС сопроводили пассажирский самолет в Лондон

По сообщениям правоохранителей, речь не идет об угоне или теракте

Самолеты британских ВВС из соображений безопасности сопровождали пассажирский самолет пакистанской авиакомпании в лондонский аэропорт Стэнстед из-за проблем с поведением одного из пассажиров. Об этом сообщило агентство Reuters.

По сообщениям правоохранителей, речь не идет об угоне или теракте.

При этом, по информации газеты Mirror, самолет следовал в аэропорт Хитроу, но из-за подозрительного предмета на борту был перенаправлен в другой аэропорт. На пути следования лайнер сопровождали два истребителя Typhoon.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Истребители британских ВВС сопроводили пассажирский самолет в Лондон

По сообщениям правоохранителей, речь не идет об угоне или теракте

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