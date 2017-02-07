Истребители британских ВВС сопроводили пассажирский самолет в Лондон

Самолеты британских ВВС из соображений безопасности сопровождали пассажирский самолет пакистанской авиакомпании в лондонский аэропорт Стэнстед из-за проблем с поведением одного из пассажиров. Об этом сообщило агентство Reuters.



По сообщениям правоохранителей, речь не идет об угоне или теракте.



При этом, по информации газеты Mirror, самолет следовал в аэропорт Хитроу, но из-за подозрительного предмета на борту был перенаправлен в другой аэропорт. На пути следования лайнер сопровождали два истребителя Typhoon.