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Здание челябинского цирка полностью обновят к 2018 году

Реконструкцию планируют завершить до проведения саммитов ШОС и БРИКС

К 2018 году устаревшее здание цирка в Челябинске, расположенное у набережной реки Миасс, будет полностью реконструировано. Вопрос обсудили на встрече губернатора Бориса Дубровского с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым.

Реконструкцию здания цирка должны завершить до проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые планируется осуществить в Челябинске в 2020 году. К тому времени предполагается обновление и набережной реки Миасс. Здесь планируют возвести конгресс-холл, гостиницу и медиацентр.

Глава региона отметил, что здание цирка было построено 40 лет назад. На тот момент оно органично вписывалось в окружающий городской ландшафт, но на сегодня требует серьезной реконструкции, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Кроме того, в ходе встречи была достигнута договоренность о сносе старого здания гостиницы для артистов цирка. На его месте будет построена дорожная развязка. Новая гостиница для цирковых появится ближе к зданию цирка и будет вписана в его архитектурный облик.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Здание челябинского цирка полностью обновят к 2018 году

Реконструкцию планируют завершить до проведения саммитов ШОС и БРИКС

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