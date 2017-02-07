Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Николай Валуев вошел в попечительский совет брянской колонии

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы навестил подростков, находящихся в заключении

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев посетил воспитательную колонию региональной столицы. Экс-чемпион мира по боксу встретился с малолетними заключенными.

По информации интернет-газеты «Брянские новости», с ребятами знаменитый гость разговаривал более двух часов. Валуев рассказал о работе депутата, съемках в кино и на телевидении, участии в общественной жизни страны. Депутат посоветовал ребятам учиться и активно заниматься спортом.

Также Николай Валуев стал участником попечительского совета брянской колонии.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Николай Валуев вошел в попечительский совет брянской колонии

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы навестил подростков, находящихся в заключении

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке