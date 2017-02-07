Николай Валуев вошел в попечительский совет брянской колонии

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев посетил воспитательную колонию региональной столицы. Экс-чемпион мира по боксу встретился с малолетними заключенными.



По информации интернет-газеты «Брянские новости», с ребятами знаменитый гость разговаривал более двух часов. Валуев рассказал о работе депутата, съемках в кино и на телевидении, участии в общественной жизни страны. Депутат посоветовал ребятам учиться и активно заниматься спортом.

Также Николай Валуев стал участником попечительского совета брянской колонии.