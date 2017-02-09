Евродепутат: взгляды Меркель опасны для стабильности Европы

Член делегации Европарламента по отношениям с США и Канадой, представитель Германии Бернд Кольмель в преддверии парламентских выборов в ФРГ рассказал «Известиям» о предвыборной борьбе кандидатов, внутриполитической обстановке в стране, перспективах отношений Евросоюза и США и реформировании ЕС.

— В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Каково ваше отношение к кандидатам?

— В повседневной жизни Ангела Меркель — очень хороший человек. Но в политических вопросах она способствует застою, не учитывает мнение своих граждан и выступает за дальнейшую централизацию ЕС. В особенности это касается ее политики в отношении европейской валюты, мигрантов и атомной энергетики. Ее политические взгляды подвергают опасности стабильность не только Германии, но и других европейских государств.

— А какие, на ваш взгляд, ошибки допустила Ангела Меркель?

— Ошибочный курс был взят прежде всего в отношении европейской валюты, мигрантов и ядерной энергетики. Вместо того чтобы настоять на соблюдении Маастрихтских критериев для каждой европейской страны, она была инициатором выделения трех так называемых экономических пакетов для Греции, которые обошлись ЕС более чем в €248 млрд и не дали положительного эффекта. Еще хуже то, что уровень безработицы в государствах южной Европы, Греции и других уязвимых с экономической точки зрения странах еврозоны продолжает расти. С другой стороны, евро слишком слаб для таких экономически сильных стран, как Германия, которая, как и другие члены ЕС, терпит негативные экономические последствия.

В вопросах миграции Ангела Меркель, вопреки всем установленным в пределах ЕС правилам, в 2015 году проводила «гостеприимную» политику для мигрантов, которые стремились попасть в Европу в поисках лучшей жизни. При этом не учитывалось негативное влияние на экономику и безопасность граждан европейских стран.

Что касается ядерной энергетики, то после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии Ангела Меркель объявила о прекращении работы атомных электростанций в Германии, нарушая при этом все действующие контракты и договоры. Такой подход нельзя назвать серьезным.

На мой взгляд, в случае победы Ангелы Меркель в Германии продолжится недальновидная политика, которую мы наблюдаем последние несколько лет.

— Согласно последним сообщениям из Германии, другой кандидат на пост канцлера — Мартин Шульц обгоняет по популярности Ангелу Меркель. Как вы оцениваете его перспективы?

— Мартин Шульц вызывает интерес, поскольку его стиль политики отличается от стиля Ангелы Меркель. Тем не менее позиция его партии (Социал-демократическая партия Германии. — «Известия») не сильно отличается от позиции нынешнего канцлера. В то время, когда Мартин Шульц занимал пост председателя Европейского парламента, он, как и Ангела Меркель, выступал за централизацию и бюрократизацию ЕС. Таким образом, на мой взгляд, нет особой разницы, кто именно из них двоих станет следующим канцлером.

— Как сейчас в Европе воспринимают курс, который наметил президент США Дональд Трамп? Как оценивают его политику в отношении ЕС?

— Мы должны понимать, что США и ЕС являются друг для друга стратегически важными партнерами. Многое зависит от того, какие решения будут приняты в ходе переговоров между институтами и лидерами стран ЕС с одной стороны и администрацией Дональда Трампа — с другой. Для Трампа как для нового игрока на политической арене важно вступить в контакт с Евросоюзом. Я, хоть и критикую многие элементы управления ЕС — бюрократию, отсутствие прозрачности в принятии решений, пренебрежение мнением европейских граждан, — но отстаиваю принцип, что Евросоюз является гарантом мира, стабильности и благополучия на европейском континенте. Я уверен, что Дональд Трамп также считает эти принципы важными для обеих сторон.



— И каким образом теперь ЕС планирует выстраивать взаимоотношения с США?

— В экономический сфере, а также в вопросах обеспечения безопасности и свободы граждан, партнерство ЕС и США — на первом месте. Безусловно, существуют некоторые вопросы, которые необходимо обсудить в ближайшее время, чтобы найти некое общее видение. Например, это касается ядерной сделки с Ираном, которая не подлежит пересмотру. Кроме того, следует уделить особое внимание вопросам торговли, валюты и экспорта. Тем не менее я уверен, что обе стороны найдут правильные решения, поскольку общих ценностей и интересов у нас больше, чем противоречий. К тому же обе стороны заинтересованы в налаживании отношений с Россией, поскольку Россия является важным партнером в решении глобальных проблем.

— Большая часть представителей Европарламента высказывается против кандидата на пост посла США в Евросоюзе Теда Мэллока. Какова ваша позиция?

— Нужно всегда вести конструктивный диалог с людьми, которые имеют немаловажное значение для ЕС. В своих выступлениях Тед Мэллок неоднократно затрагивал слабые места ЕС. Он говорил о чрезмерном бюрократизме, закрытом механизме принятия решений, с чем по большому счету я могу согласиться. Но тем не менее ЕС — гарант стабильности в Европе. От нового посла США я ожидаю взвешенного подхода и правильных решений, которые помогут сохранить прочные партнерские отношения между ЕС и США. Однако Евросоюзу нужны реформы, чтобы вновь работать на благо своих граждан.

