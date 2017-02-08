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Украинские землячества России помогут соотечественникам

Общественники запустили кампанию поддержки ветеранов ВОВ, малоимущих семей и политзаключенных на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Украинские землячества России решили помочь своим соотечественникам на Украине. В рамках новой гуманитарной кампании «Братья навсегда» был подготовлен ряд благотворительных мероприятий. Главными получателями помощи станут ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также политзаключенные и их родственники на Украине.  

Первую акцию, предназначенную для сбора помощи ветеранам ВОВ, сегодня проведут представители Харьковского землячества. Активисты передадут ветеранам и нуждающимся бытовую технику, вещи, продукты, гигиенические принадлежности.

В рамках этой гуманитарной кампании украинские землячества России, среди которых Одесское, Харьковское, Днепропетровское и Западноукраинское, намерены прежде всего сфокусироваться на поддержке социально незащищенных слоев населения. По словам самих активистов, они возьмут на себя часть функций, которые «должна выполнять сама Украина как государство, однако почему-то отказывается это делать». Особое внимание уделят лечению и спасению жизней детей.

— Представители Харьковского землячества навестят ветеранов и нуждающихся пенсионеров. Нам всем известно, как тяжело сегодня приходится на Украине этой категории людей, которым мы обязаны своей жизнью, своим будущим и настоящим. Мы болеем за всех харьковчан и, конечно же, за наших дорогих ветеранов. От имени украинских землячеств России я бы хотел подчеркнуть, что наша главная цель — это поддержание связи с родиной, с родными людьми и гражданами, с теми, кто нуждается в нашей помощи, — отметил в беседе с «Известиями» координатор украинских землячеств в России Александр Ветров.

Руководитель группы гуманитарного обеспечения украинских землячеств России на Украине Андрей Бузинов сказал «Известиям», что помощь активистов должна поддержать людей в «нынешнем тяжелом положении для страны».

— Ведь мы все — огромная семья, а когда один из членов нашей семьи нуждается в помощи, мы должны протягивать руку и помогать тем, чем мы можем, — пояснил Андрей Бузинов.

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Татьяна Бахтеева отметила своевременность такой благотворительной программы. 

— Это очень важно в сегодняшнее непростое время. В стране крайне непростая экономическая ситуация. Например, цены на услуги ЖКХ сегодня просто неподъемны для 85% жителей Украины. Поэтому, конечно же, любая общественная инициатива, если она имеет цель оказывать гуманитарную помощь, — это очень важно. Это очень значимо для нашей страны, — отметила парламентарий в беседе с «Известиями».

Украинский политолог Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» отметил, что такие акции позволяют поддерживать гуманитарные контакты, прежде всего на человеческом, межличностном уровне. 

— Ведь, к сожалению, в Киеве сейчас приветствуют совершенно других «ветеранов». Но позитивно, что такие инициативы есть. А помощь и моральная поддержка малоимущим —безусловно, хорошая идея. Ситуация очень сложная, и далеко не все жители Украины поддерживают Киев. Надо помнить, что там люди находятся в тяжелой моральной ситуации. И эти акции — напоминание, что украинцы — не все «бандеровцы», — пояснил Александр Дудчак.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Украинские землячества России помогут соотечественникам

Украинские землячества России помогут соотечественникамОбщественники запустили кампанию поддержки ветеранов ВОВ, малоимущих семей и политзаключенных на Украине

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