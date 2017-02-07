«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее

Выставка «Шедевры Византии», собравшая 18 шедевров X–XV веков, открылась 8 февраля в главном здании столичной Третьяковской галереи.

Экспонаты — древние иконы, рукописи, распятия и предметы церковной утвари — предоставили греческие музеи и частные коллекционеры. Причем, как рассказала ТАСС куратор проекта Елена Саенкова, речь идет о «топовых» вещах, многие из которых находятся в постоянной экспозиции предоставивших их музеев.



По словам организаторов, представленные на выставке предметы позволяют увидеть, какое влияние оказывали друг на друга восточные и западноевропейские мастера.

Выставка, открывшаяся в рамках перекрестного Года России и Греции, будет работать до 9 апреля.

Выставка «Шедевры Византии»