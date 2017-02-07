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«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее

Выставка, на которой представлены шедевры мастеров X–XV веков, будет работать до 9 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Выставка «Шедевры Византии», собравшая 18 шедевров X–XV веков, открылась 8 февраля в главном здании столичной Третьяковской галереи. 

Экспонаты — древние иконы, рукописи, распятия и предметы церковной утвари — предоставили греческие музеи и частные коллекционеры. Причем, как рассказала ТАСС куратор проекта Елена Саенкова, речь идет о «топовых» вещах, многие из которых находятся в постоянной экспозиции предоставивших их музеев. 

По словам организаторов, представленные на выставке предметы позволяют увидеть, какое влияние оказывали друг на друга восточные и западноевропейские мастера. 

Выставка, открывшаяся в рамках перекрестного Года России и Греции, будет работать до 9 апреля. 

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее

«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее Выставка, на которой представлены шедевры мастеров X–XV веков, будет работать до 9 апреля

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«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее

«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее

Выставка, на которой представлены шедевры мастеров X–XV веков, будет работать до 9 апреля

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