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МИД Италии выступил за восстановление климата доверия с Россией

Об этом сообщил министр иностранных дел республики на встрече с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Италии Анджелино Альфано призвал восстановить климат доверия в отношениях с Москвой. Об этом он сообщил в ходе встречи с генсеком ОБСЕ Ламберто Занньером.

«Необходимо поддерживать диалог с Россией и стремиться к восстановлению климата доверия в отношениях», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского внешнеполитического ведомства.

Министр также отметил, что, когда Италия получит председательство в ОБСЕ, ее представитель будет фокусировать внимание на решении проблем Средиземноморья, урегулировании украинского кризиса, а также на проблеме беженцев.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

МИД Италии выступил за восстановление климата доверия с Россией

Об этом сообщил министр иностранных дел республики на встрече с генсеком ОБСЕ

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