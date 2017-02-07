МИД Италии выступил за восстановление климата доверия с Россией

Глава МИД Италии Анджелино Альфано призвал восстановить климат доверия в отношениях с Москвой. Об этом он сообщил в ходе встречи с генсеком ОБСЕ Ламберто Занньером.

«Необходимо поддерживать диалог с Россией и стремиться к восстановлению климата доверия в отношениях», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского внешнеполитического ведомства.

Министр также отметил, что, когда Италия получит председательство в ОБСЕ, ее представитель будет фокусировать внимание на решении проблем Средиземноморья, урегулировании украинского кризиса, а также на проблеме беженцев.