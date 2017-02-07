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В РФ ужесточили ответственность за разглашение персональных данных

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение законодательства о персональных данных.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки касаются статьи 13.11 КоАП «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)».

Изменения предусматривают предупреждение или штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае когда нет письменного согласия субъекта на обработку персональных данных, но оно должно быть получено, по новому закону такое нарушение влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 75 тыс. рублей.

Кроме того, согласно закону, вводятся штрафы за невыполнение оператором обязанностей по публикации или обеспечению неограниченного доступа к документу, который определяет политику оператора в отношении обработки личных данных.

Такое нарушение повлечет штраф от 700 до 5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Для ИП устанавливаются штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В РФ ужесточили ответственность за разглашение персональных данных

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

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