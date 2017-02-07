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Вторник,
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США пересмотрят свою доктрину применения ядерных вооружений

Документ, регламентирующий обороноспособность страны, будет рассмотрен уже весной

Начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Дэвид Гольдфейн заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены пересмотреть весной свою доктрину применения ядерных вооружений.

По его словам, новая команда по вопросам национальной безопасности «бросает свежий взгляд» на многие вопросы, включая применение ядерного оружия, передает «Федеральное агентство новостей».

«Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины», — отметил Гольдфейн.

В конце 2016 года президент США Дональд Трамп высказывался в пользу существенного расширения и укрепления ядерного потенциала США.

Напомним, летом 2016 года руководитель американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Фрэнк Клотц заявил, что к 2020 году Соединенные Штаты Америки начнут производить модернизированное ядерное оружие — бомбу B61-12. 

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

США пересмотрят свою доктрину применения ядерных вооружений

Документ, регламентирующий обороноспособность страны, будет рассмотрен уже весной

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