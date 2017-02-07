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Грушко: НАТО продолжит оправдывать свое расширение «угрозой» от России

Постпред РФ при альянсе подчеркнул, что власти страны предпринимают всевозможные меры для обеспечения интересов безопасности

НАТО продолжит оправдывать расширение своего присутствия на восток так называемой российской угрозой, сообщил во вторник постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

«Теперь, когда становится всё более понятно, что никакой угрозы не существует, но предприняты уже усилия в военной сфере, они требуют идеологического обоснования, поэтому НАТО занимает именно такую позицию по украинскому кризису, пытаясь указывать пальцем на Россию», — сообщил представитель в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что пока не наблюдается предпосылок для корректировки планов альянса по расширению своего присутствия на востоке Европы и в Черном море в связи с приходом нового президента США Дональда Трампа. «В январе началось развертывание танковых бригад в Европе, продолжается организация батальонов в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, продолжается реализация планов ПРО, продолжается формирование новых командно-штабных ячеек НАТО на восточном фланге», — отметил Александр Грушко.

Вместе с тем, как объяснил постпред РФ при НАТО, власти России принимают всевозможные меры для усиления присутствия ВС страны в Черном море в целях обеспечения интересов безопасности.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Грушко: НАТО продолжит оправдывать свое расширение «угрозой» от России

Постпред РФ при альянсе подчеркнул, что власти страны предпринимают всевозможные меры для обеспечения интересов безопасности

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