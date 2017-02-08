Процесс по жалобе Дидье Маруани отложен на 21 февраля

Сегодня в Москве Басманный суд рассмотрел жалобу лидера группы Space Дидье Маруани и адвоката Игоря Трунова на действия полицейских при их задержании 29 ноября 2016 года. Речь идет об изъятии полицией мобильных телефонов, папки с документами и других личных вещей.

Напомним, что вечером 29 ноября 2015 года в Москве полиция задержала в отделении Сбербанка на Покровке лидера французской группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова. Задержание произошло в момент заключения мирового соглашения с певцом Филиппом Киркоровым. Российский певец утверждал, что Дидье Маруани и Игорь Трунов вымогали у него на встрече €1 млн под предлогом того, что российских певец скопировал у француза песню Symphonic Speace Dream, исполнял ее под названием «Жестокая любовь», но не платил авторские отчисления. Перед рандеву Филипп Киркоров принес в полицию соответствующее заявление, которое и послужило поводом для задержания.

Позднее в возбуждении уголовного дела о вымогательстве было отказано. Но 29 ноября сотрудники полиции доставили Дидье Маруани и Игоря Трунова в ОВД «Басманный», как они заявили, для беседы, предварительно изъяв личные вещи, в том числе и адвокатское досье. По словам Трунова, досье можно изымать исключительно после официального судебного решения. Через несколько дней представители полиции вещи вернули, но Маруани и Трунов пожаловались на незаконное изъятие вещей с суд.

В жалобе Дидье Маруани и Игорь Трунов предъявляют претензии к оперуполномоченному Зборжевецкому, который занимался изъятием личных вещей. По словам Игоря Трунова, он также подал жалобы на противоправные действия полиции в ГУ СКР по Москве и Управление собственной безопасности МВД.

Дело слушает судья Артур Карпов. На первое заседание, которое состоялось 20 января 2017 года, Зборжевецкий не явился, предоставив справку о своей болезни. Отсутствовал он на суде и сегодня. Игорь Трунов пришел на заседание вместе с адвокатом Людмилой Айвар, своей супругой.



— В Сбербанке на Покровке нас «опрашивали» — так это назвала полиция. Их было человек 40, — заявил Игорь Трунов. — Потом нас доставили в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, где «опрос» продолжился. На нем присутствовали представители, наверное, всех спецслужб — ФСБ, СК, полиции, прокуратуры. Командовал процессом, как он сам говорил, начальник МУРа Александр Половинка. Где-то в углу сидел оперуполномоченный Зборжевецкий из ОВД «Басманный», который писал протокол. Мы не знаем его имени, не можем визуально идентифицировать, так как бумаги писали несколько человек. В протоколе есть только его фамилия. Но по закону он, как человек, оформлявший документы досмотра, должен отвечать за изъятие. Начальник МУРа, если обращаться к протоколу, вообще там не присутствовал.



На текущем судебном заседании выяснилось, что все необходимые для продолжения процесса документы по-прежнему не собраны.

— Материалы осмотра представлены не в полном объеме, — заявил в среду Игорь Трунов. — В частности, план проведения оперативно-разыскных мероприятий не полный — есть только первый лист. Непонятно, на основании каких документов нас возили в ГСУ.

Адвокат считает, что для того, чтобы разобраться в ситуации, необходим Зборжевецкий — только он может рассказать, кто участвовал в задержании и возглавлял всю операцию. Начальник ОВД «Басманный» Вадим Ковтун также мог бы помочь разобраться в ситуации. Но, по словам судьи Карпова, Ковтун отправлен на повышение в Пензу.

В итоге судья Артур Карпов принял решение вновь перенести заседание, теперь на 21 февраля.



— Мы к этому времени получим все документы и обязательно пригласим Зборжевецкого, — заявил он.

Дидье Маруани в Россию не приехал. По мнению Игоря Трунова, в этом пока нет необходимости.



— В прошлый раз у полиции не были готовы все необходимые документы, люди болели, — рассказал Игорь Трунов «Известиям». — В этот раз всё повторилось. Так в Москву можно летать каждую неделю, но толка не будет. Тем не менее Дидье готов принять участие в этом процессе, когда возникнет такая необходимость.