Додон предложил руководству НАТО передумать насчет офиса в Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что выдвинул в адрес руководства НАТО предложение — не открывать офис Североатлантического альянса в Кишиневе, передает ТАСС.

Такое заявление глава республики сделал по итогам состоявшихся сегодня в Брюсселе переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она же сообщила, что планы по открытию нового офиса альянса в Молдавии остаются в силе.

«Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдавии не будет. У НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия», — пояснила Геттемюллер.

Додон назвал это заявление провокацией, на которую «пошло коалиционное правительство проевропейских партий в Кишиневе». По его словам, население Молдавии даже после открытия офиса НАТО может выразить протест и заблокировать это решение.

Глава республики также заявил, что на ее территории в принципе не должно быть офисов каких-либо международных военных организаций, поскольку «у многих вызывает опасение, что открытие бюро по связи — это первый шаг для вступления республики в альянс».

Ранее предполагалось, что Додон встретится в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, но буквально накануне программу визита по независящим от него причинам изменили, и главе Молдавии пришлось встречаться с Геттемюллер. По итогам встречи он напомнил о результатах опросов, согласно которым большинство граждан республики выступает против вступления страны в НАТО.

«Мы предложим руководству НАТО публично поддержать и подписать соглашение, которое бы признало нейтральный статус Молдавии», — заявил Додон.

Как ранее сообщали «Известия», президент Молдавии также пообещал выступить в поддержку отмены соглашения об ассоциации с Европейским союзом, если в республике состоится соответствующий референдум.