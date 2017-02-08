Адвокатам по уголовным делам готовят единые правила работы

Фигуранты уголовных дел будут знать, какой минимум действий обязан выполнить их адвокат. Федеральная палата адвокатов (ФПА) обнародовала 7 февраля доработанный проект стандарта, в котором оговорены требования к работе защитников. Планируется, что он будет принят на съезде ФПА весной текущего года. Документ создан для «формирования единых требований к осуществлению защиты по уголовному делу», разъясняют его авторы. При этом в нем подчеркивается, что указанные требования являются «минимальными» и не мешают адвокату использовать иные средства, не запрещенные законом.



О том, что необходимо ввести некий гарантированный стандарт качества защиты по уголовным делам, в профессиональном сообществе говорили уже несколько лет подряд. Поводом для этого были жалобы со стороны фигурантов дел на некачественную работу адвокатов, которые работают по назначению следствия или суда, а не по соглашению с клиентами за гонорар. В 2015 году, занимая пост замминистра юстиции, Елена Борисенко говорила о том, что жалоб на защитников, которые «просто отбывают номер», становится больше. Наличие стандартов работы позволило бы проверять действия адвокатов более полно.



Согласно проекту стандартов адвокат в ходе первого свидания должен выяснить, нет ли препятствий для вступления его в дело, а также заручиться у клиента согласием на оказание ему услуг, если соглашение было заключено другим лицом, например родственником или другом фигуранта дела. Кроме того, адвокат по назначению должен разъяснить клиенту, что тот имеет право за деньги нанять себе другого адвоката. Однако из доработанного текста исчезли нормы, обязывающие адвокатов по назначению до вступления в дело ждать сутки, которые отводятся для явки защитника по соглашению.



Исчезла из документа статья, позволяющая адвокату отказываться от участия в следственном действии или заседании суда, если следователь или судья «грубо нарушает закон и при этом степень подобного нарушения, по убеждению защитника, подрывает базовые принципы и назначение уголовного судопроизводства, делая невозможным разумное, добросовестное и квалифицированное выполнение обязанностей защитника». В ФПА объясняли, что в такой ситуации согласие адвоката на участие в следственном действии или заседании суда легитимизировало бы нарушение прав его клиента. Однако закреплять в проекте стандарта эту позицию палата все-таки не стала.



В проекте документа указано, что адвокат обязан выяснить отношение подзащитного к предъявленному обвинению или подозрению в совершении преступления, а также согласовать с ним позицию по делу. Если клиент готов признать вину, то защитнику нужно разъяснить ему последствия такого шага, а заодно «по возможности убедиться, что признание вины совершается добровольно и не является самооговором».



Также в документе зафиксирована обязанность адвоката обжаловать приговор суда «при наличии к тому оснований», исключение — если клиент письменно отказался от обжалования, а защитник «убежден в отсутствии самооговора». В предыдущей редакции документа шла речь о том, что адвокат, несмотря на отказ клиента, всё равно обязан обжаловать приговор, если по нему тот осужден более чем на 15 лет.