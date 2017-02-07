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США не увидели масштабных перемещений российских войск возле Украины

По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, Вашингтон не делает выводов из эскалации конфликта в Донбассе

Официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что в Вашингтоне «не видели какого-либо крупномасштабного перемещения российских сил, которые могли бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего», передает «РИА Новости».

По словам Дэвиса, в регионе, очевидно, имеет место обострение насилия, но при этом Пентагон «не видит причины считать, что это часть более широкой проблемы или подготовка к чему-то большему».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью заявил об отсутствии у Вашингтона точной информации о событиях на Украине. Он также утверждает, что Пентагон доподлинно не знает, контролируются ли кем-то непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

При этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров констатировал желание Трампа вникнуть в суть украинских проблем без тенденциозных оценок, назвав этот подход «качественным сдвигом» по сравнению с позицией администрации его предшественника Барака Обамы.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН, только США и Великобритания поддержали позицию Украины на недавнем заседании, где Киев пытался пожаловаться на обострение ситуации в Авдеевке.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

США не увидели масштабных перемещений российских войск возле Украины

По словам представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, Вашингтон не делает выводов из эскалации конфликта в Донбассе

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