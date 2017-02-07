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На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала по меньшей мере три торнадо

Серия торнадо обрушилась на юг американского штата Луизиана, передает агентство AP.

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.

В результате стихийного бедствия некоторые дома были сильно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Также поступают неподтвержденные сообщения о пострадавших.

Отмечается, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 млн жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала по меньшей мере три торнадо

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