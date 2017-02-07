На юг американского штата Луизиана обрушилась серия торнадо

Серия торнадо обрушилась на юг американского штата Луизиана, передает агентство AP.

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.

В результате стихийного бедствия некоторые дома были сильно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Также поступают неподтвержденные сообщения о пострадавших.

Отмечается, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 млн жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.