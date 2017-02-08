Власти выплатят 11 тыс. евро заключенному за плохие условия в колонии

Европейский суд по правам человека присудил 10 750 евро компенсации заключенному колонии в Архангельской области за условия содержания. Ислама Турпулханова в 2005 году приговорили к 17 годам лишения свободы, отмечает ИА «Би-порт».



По его словам, в бараке площадью 85 кв. м жили 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Из-за плохого питания у заключенных появились кишечные инфекции.



В ответ на жалобы администрации учреждения Турпулханова избивали и давали ему есть только свинину, зная, что он мусульманин.



Судья признал нарушение третьей Европейской конвенции о защите прав человека.

