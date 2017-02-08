Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Власти выплатят 11 тыс. евро заключенному за плохие условия в колонии

Компенсацию назначил Европейский суд по правам человека 

Европейский суд по правам человека присудил 10 750 евро компенсации заключенному колонии в Архангельской области за условия содержания. Ислама Турпулханова в 2005 году приговорили к 17 годам лишения свободы, отмечает ИА «Би-порт».

По его словам, в бараке площадью 85 кв. м жили 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Из-за плохого питания у заключенных появились кишечные инфекции.

В ответ на жалобы администрации учреждения Турпулханова избивали и давали ему есть только свинину, зная, что он мусульманин.

Судья признал нарушение третьей Европейской конвенции о защите прав человека.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Власти выплатят 11 тыс. евро заключенному за плохие условия в колонии

Компенсацию назначил Европейский суд по правам человека 

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке