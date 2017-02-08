Спад ресторанного рынка РФ в 2016 году замедлился до 3,8%

Темп спада продаж российских ресторанов, кафе и баров по итогам 2016 года затормозился до 3,8% с 5,2% годом ранее, говорится в сообщении Росстата.

Общий годовой оборот общественного питания в стране составил 1,33 трлн рублей.



В целом по России картина в этом секторе выглядит куда лучше, чем в столице, где темп спада намного более сильный и не только не замедляется, но и, наоборот, ускоряется, отмечает anrt.info.



Московские рестораны, кафе и бары резко усилили спад своих продаж до 13,9% с 8,5%, фиксировавшихся в 2015 году.

