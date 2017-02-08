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На стартовый комплекс «Ангары» выделят 40 млрд рублей

Начало строительства стартового и технического комплексов намечено на 2017-2018 годы

Глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева в интервью «Известиям» рассказала, когда начнется строительство стартового и технического комплексов «Ангары» и сколько средств на это будет выделено.

«2017–2018 годы — начало строительства стартового и технического комплексов для «Ангары». 2021 год — первый пуск ракеты. 2023 год — запуск пилотируемого корабля. Для стартового комплекса «Ангары» будет выделено около 40 млрд рублей в части установки технологического оборудования», — рассказала Джураева.

Также генеральный директор ЦЭНКИ отметила, что основная задача центра — подготовиться к пускам ракет «Союз», запланированным на ноябрь-декабрь 2017 года.

«Мы сейчас осуществляем достройку стартового и технического комплексов, а также пяти водозаборных станций, которые обеспечивают космодром водой. Выбрали подрядчиков, уточняем сметы. В целом на сегодня у нас определены восемь подрядчиков, которые будут с нами работать», — добавила Джураева.

По ее словам, объем работ по первой очереди на Восточном планируется завершить в I квартале 2018 года.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

На стартовый комплекс «Ангары» выделят 40 млрд рублей

Начало строительства стартового и технического комплексов намечено на 2017-2018 годы

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