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Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума

Главным драйвером наукоемкого производства стал оборонно-промышленный комплекс

Федеральная служба государственной статистики подготовила отчет, согласно которому доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 2016 году году достигла исторического максимума в 22,3%. Источник, близкий к статведомству, пояснил «Известиям», что рекорд был обеспечен оборонно-промышленным комплексом.

«Рост доли высокотехнологичной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой. Военно-промышленный комплекс относится к высокотехнологичным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли», — сказал собеседник издания.

Как рассказал «Известиям» чиновник, занимающийся промышленной политикой, ситуация в производстве в 2016 году была крайне неоднородной. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост.

Подробнее — в материале «Известий»: Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимума

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума

Главным драйвером наукоемкого производства стал оборонно-промышленный комплекс

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