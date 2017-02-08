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Тольяттинская «Ладья» выиграла у «Тюменского легиона»

Матч чемпионата МХЛ завершился со счетом 4:2

В Тольятти на льду «Лада-Арены» в рамках чемпионата МХЛ «Ладья» провела повторную встречу с «Тюменским легионом». В первом матче аутсайдеры турнирной таблицы из Тюмени легко одержали победу в Тольятти 5:2, сообщает TLTgorod.

7 февраля у «Ладьи» была возможность взять реванш. Команда три раза выходила вперед, а сибиряки сумели дважды отыграться. Но в третьем периоде тольяттинцы забили еще пару шайб и довели поединок до победы. Игра окончилась со счетом 4:2. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Тольяттинская «Ладья» выиграла у «Тюменского легиона»

Матч чемпионата МХЛ завершился со счетом 4:2

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