Тольяттинская «Ладья» выиграла у «Тюменского легиона»

В Тольятти на льду «Лада-Арены» в рамках чемпионата МХЛ «Ладья» провела повторную встречу с «Тюменским легионом». В первом матче аутсайдеры турнирной таблицы из Тюмени легко одержали победу в Тольятти 5:2, сообщает TLTgorod.

7 февраля у «Ладьи» была возможность взять реванш. Команда три раза выходила вперед, а сибиряки сумели дважды отыграться. Но в третьем периоде тольяттинцы забили еще пару шайб и довели поединок до победы. Игра окончилась со счетом 4:2.