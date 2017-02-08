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Тверская школа вошла в список лучших в России

Она заняла 104-е место в рейтинге

Рейтинговое агентство RAEX подготовило список 200 лучших школ РФ по итогам 2016 года. Аналитики обработали информацию о 87 тыс. учащихся более чем 15 тыс. учреждений и оценили успешность образовательных учреждений по возможностям выпускников поступить в ведущий вуз, передает ИА «ТВЕРИГРАД»

В итоге школа №17 стала единственной тверской школой, которая попала в этот рейтинг. Она заняла в списке 104-е место, получив 17,2 балла. Лидером стал московский лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана с показателем в 166,8 балла.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Тверская школа вошла в список лучших в России

Она заняла 104-е место в рейтинге

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