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Глава АНПФ: невозможно обеспечить пенсию, раздав деньги пенсионерам

Сергей Беляков рассказал о том, в каком случае станет возможен пересмотр решения о заморозке пенсий

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в интервью «Известиям» рассказал, почему было принято решение о заморозке пенсионных накоплений еще на три года и будет ли оно пересмотрено.

«Принятое решение о заморозке еще на три года было предопределено только одной задачей — залатать бюджетные дыры здесь и сейчас. Однако это не приводит к сокращению дефицита бюджета ПФР. Он даже увеличивается», — заявил Беляков.

По его словам, в 2014 году, когда был введен мораторий, дефицит распределительной пенсионной системы составил 1,7 трлн рублей, в 2015-м — уже 1,9 трлн, а в 2016 году — 2,2 трлн. По прогнозам Минфина, к 2019 году он вырастет до 2,3 трлн рублей.

Президент АНПФ отметил, что ассоциация продолжает настаивать на сохранении накопительной пенсии, а решение о заморозке до 2019 года может быть пересмотрено в случае пересмотра параметров бюджета.

«Главный аргумент, как показывает практика последних лет и опыт зарубежных стран, это то, что невозможно обеспечить достойную пенсию, просто раздав деньги пенсионерам. Поэтому развивать нужно все компоненты пенсионной системы, а не только солидарно-распределительную», — подчеркнул функционер.

Беляков добавил, что мораторий на формирование гражданами пенсионных накоплений обходится экономике в 1% ВВП в год. При этом анализ бюджета ПФР показывает, что заморозка никак не влияет на уровень пенсий.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Глава АНПФ: невозможно обеспечить пенсию, раздав деньги пенсионерам

Сергей Беляков рассказал о том, в каком случае станет возможен пересмотр решения о заморозке пенсий

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