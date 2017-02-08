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Журналист агентства Regnum был избит в Дальнегорске

Расследование нападения на сотрудника СМИ взял под личный контроль губернатор Приморья Владимир Миклушевский

Шеф-редактор дальневосточного отделения информагентства Regnum получил тяжелые травмы головы в результате нападения неизвестного. Сам журналист считает, что избиение было связано с его профессиональной деятельностью.

Расследование преступления взял под контроль глава Приморского края Владимир Миклушевский. Нападение на Алексея Иванова произошло в городе Дальнегорске, на улице Осипенко. Избитого мужчину обнаружила местная жительница, которая обратилась в полицию.

Супруга 30-летнего журналиста, Валерия, сообщила, что ее муж получил черепно-мозговую травму и находится в больнице. Ему была сделана томография, по результатам которой можно будет судить о последствиях побоев.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский лично контролирует расследование инцидента.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — цитирует главу региона «РИА Новости».

Придя в себя, Иванов сообщил, что злоумышленник бил его ногами по голове. Журналист уверен, что нападение связано с тем, что он поддерживает арестованного мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, против которого в настоящее время возбуждено уголовное дело. Иванов уверен в невиновности градоначальника. Он рассказал, что собирал документы к судебному заседанию, которое состоится в ближайшее время.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Журналист агентства Regnum был избит в Дальнегорске

Расследование нападения на сотрудника СМИ взял под личный контроль губернатор Приморья Владимир Миклушевский

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