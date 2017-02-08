В Турции уволили еще 4,5 тыс. госслужащих после попытки переворота

Еще 4464 госслужащих отстранены в Турции в ходе чисток, которые проходят в стране после попытки переворота в июле, сообщает телеканал «360».

По данным газеты Resmi Gazete, уволены, в частности, 2585 работников системы образования, 893 сотрудника жандармерии и 417 — службы безопасности.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, всего после попытки переворота за причастность к организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) арестовано около 43 тыс. человек, еще около 93 тыс. госслужащих уволены.