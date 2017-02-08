В Уфе пройдет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу

В Уфе с 24 по 26 февраля пройдет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу.



В нем будут участвовать роботы 16 футбольных клубов премьер-лиги.



Как сообщает «МедиаКорСеть», турнир будет проходить в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

Напомним, Россия была первой страной в мире, где в 2001 году киберспорт был признан официальным видом спорта.



В 2006 году он был исключен из Всероссийского реестра. В прошлом году российское Министерство спорта вернуло компьютерный спорт во всероссийский реестр видов спорта.



Решение о проведении Кубка РФПЛ по киберфутболу было принято в начале года в Москве, позже были определены сроки и место его проведения.