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В Уфе пройдет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу

Роботы, представляющие 16 команд российской футбольной премьер-лиги будут сражаться за победу с 24 по 26 февраля

В Уфе с 24 по 26 февраля пройдет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу.

В нем будут участвовать роботы 16 футбольных клубов премьер-лиги.

Как сообщает «МедиаКорСеть», турнир будет проходить в развлекательном комплексе «Огни Уфы».

Напомним, Россия была первой страной в мире, где в 2001 году киберспорт был признан официальным видом спорта.

В 2006 году он был исключен из Всероссийского реестра. В прошлом году российское Министерство спорта вернуло компьютерный спорт во всероссийский реестр видов спорта.

Решение о проведении Кубка РФПЛ по киберфутболу было принято в начале года в Москве, позже были определены сроки и место его проведения.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Уфе пройдет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу

Роботы, представляющие 16 команд российской футбольной премьер-лиги будут сражаться за победу с 24 по 26 февраля

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