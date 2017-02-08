США могут причислить КСИР к террористическим организациям

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность причисления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) к террористическим организациям, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Предложение может появиться в виде административного указа, предписывающего госдепу рассмотреть возможность причисления КСИР к террористической группировке.

По данным собеседников агентства, несколько правительственных учреждений США обсуждают подобное предложение.

«Новая администрация рассматривает Иран как наиболее явную опасность интересам США, и они ищут способы накалить обстановку», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника США.

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию, сообщает «РИА Новости».

Корпус стражей исламской революции — это элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военнизированных отрядов исламских революционных комитетов. Корпус играет важную роль во внутренней и внешней политике Тегерана.

Напомним, в начале февраля США ввели санкции против Ирана, под которые попали в том числе те, кто каким-либо образом оказывает поддержку корпусу «стражей исламской революции».



Позже Трамп Президент США Дональд Трамп назвал Иран основным террористическим государством, которое не уважает Вашингтон.

