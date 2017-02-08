Предприятие в Уфе должно сотрудникам 5 млн рублей

Уголовное дело заведено в отношении руководства хозяйства «Миловское» в Башкирии.



Решение об этом было принято по результатам доследственной проверки. Она началась после того, как на невыплату зарплаты пожаловались работники предприятия.



Выяснилось, что 39 сотрудникам задолжали более 5 млн рублей, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на республиканский СК.

Там отметили, что директор резко сократил долг своим подчиненным почти в 5 раз после того, как хозяйство проверили следователи.



Тогда выяснилось, что на счетах «Миловского» имеются 18 млн рублей.