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Предприятие в Уфе должно сотрудникам 5 млн рублей

Против руководства завели уголовное дело

Уголовное дело заведено в отношении руководства хозяйства «Миловское» в Башкирии.

Решение об этом было принято по результатам доследственной проверки. Она началась после того, как на невыплату зарплаты пожаловались работники предприятия.

Выяснилось, что 39 сотрудникам задолжали более 5 млн рублей, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на республиканский СК.

Там отметили, что директор резко сократил долг своим подчиненным почти в 5 раз после того, как хозяйство проверили следователи.

Тогда выяснилось, что на счетах «Миловского» имеются 18 млн рублей.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Предприятие в Уфе должно сотрудникам 5 млн рублей

Против руководства завели уголовное дело

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