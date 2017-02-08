Морской буксир получил пробоину, наскочив на баржу в Приморье

Морской буксир «МБ 389» получил пробоину, наскочив на затонувшую баржу недалеко от причала в поселке Светлая Тернейского района. Для ликвидации последствий прибыли спасатели, которые заделали пробоину в корпусе судна и не допустили затопления буксира, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Информацию об инциденте спасатели получили во вторник, 7 февраля в 20:59 по местному времени.

На место происшествия прибыл пожарный автомобиль, который в течение двух часов произвел откачку воды с буксира для доступа специалистов к месту заделки пробоины и недопущения затопления буксира. Течь удалось ликвидировать в 00:20.

В результате происшествия пострадавших и угрозы для экологии нет. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняют специалисты, сообщает РИА PrimaMedia.