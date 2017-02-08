Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Тольятти эвакуаторы не работают из-за отсутствия штрафстоянок

Коммунальные службы жалуются, что из-за неправильно припаркованных машин они не могут убирать улицы

Парадоксальная ситуация сложилась в некоторых районах Тольятти.

Как отмечает ресурс TLTGorod.ru, коммунальные службы жалуются на неправильно припаркованные машины. А службы по эвакуации автомобилей отказываются забирать нарушителей, поскольку в некоторых районах отсутствуют штрафстоянки.

Проблему недостаточного количества штрафстоянок подняли депутаты Тольятти. Им пожаловались подрядные организации на то, что из-за машин, припаркованных неправильно, невозможно убирать снег с городских улиц.

Причем автомобили в неположенных местах оставляют даже несмотря на знаки «Работает эвакуатор», потому что водители уже знают, что за их транспортным средством эвакуаторы не приедут. Те, в свою очередь, говорят, что штрафстоянок поблизости нет, а вести арестованную машину в другое место – слишком затратно.

Как заявил ресурсу начальник городского УМВД Хейрулла Ахмедханов, в том случае, если эвакуаторщик говорит, что ему невыгодно работать в каком-либо районе, необходимо заявить об этом в правоохранительные органы.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Тольятти эвакуаторы не работают из-за отсутствия штрафстоянок

Коммунальные службы жалуются, что из-за неправильно припаркованных машин они не могут убирать улицы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке