В Тольятти эвакуаторы не работают из-за отсутствия штрафстоянок

Парадоксальная ситуация сложилась в некоторых районах Тольятти.



Как отмечает ресурс TLTGorod.ru, коммунальные службы жалуются на неправильно припаркованные машины. А службы по эвакуации автомобилей отказываются забирать нарушителей, поскольку в некоторых районах отсутствуют штрафстоянки.

Проблему недостаточного количества штрафстоянок подняли депутаты Тольятти. Им пожаловались подрядные организации на то, что из-за машин, припаркованных неправильно, невозможно убирать снег с городских улиц.



Причем автомобили в неположенных местах оставляют даже несмотря на знаки «Работает эвакуатор», потому что водители уже знают, что за их транспортным средством эвакуаторы не приедут. Те, в свою очередь, говорят, что штрафстоянок поблизости нет, а вести арестованную машину в другое место – слишком затратно.

Как заявил ресурсу начальник городского УМВД Хейрулла Ахмедханов, в том случае, если эвакуаторщик говорит, что ему невыгодно работать в каком-либо районе, необходимо заявить об этом в правоохранительные органы.