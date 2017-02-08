Несколько зданий в ЕАО остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Коммунальные службы устраняют утечку воды в центре Биробиджана из-за аварии на трубопроводе. ЧП произошло в районе здания главпочтамта, в результате чего затопило всю площадь перед зданием.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в управлении ЖКХ мэрии города, причиной аварии стала утечка холодной воды, вышедшей из строя.

В настоящее время подача холодного водоснабжения прекращена в нескольких административных зданиях: правительства Еврейской автономной области, областного суда, почты, Дальневосточной генерирующей компании, а также в МФЦ и ЗАГСе. Жилые дома в зону отключений не попали.