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Как устроен мир: проверьте свои знания в науке

8 февраля российские ученые отмечают свой профессиональный праздник

Фото: ТАСС/SPL/Barcroft Media

Всё, к чему мы привыкли, всё, без чего не представляем свою и чужую жизнь, было бы невозможно без расширения знаний о планете и исследования новых областей науки. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Игорь Курчатов, Сергей Королев — без вклада этих и других отечественных ученых мир был бы совершенно другим.

Поэтому вполне естественно, что у российского научного сообщества есть свой профессиональный праздник, который они отмечают 8 февраля. Памятная дата была установлена в 1999 году, однако ее корни идут куда глубже, к петровским временам.

В 1724 году Петр I дал добро на основание Академии наук. Свое современное название — Российская Академия наук (РАН) — она носит с 1991 года. На данный момент в РАН насчитывается порядка 470 научных учреждений, в которых работают более 50 тыс. сотрудников.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Как устроен мир: проверьте свои знания в науке

Как устроен мир: проверьте свои знания в науке8 февраля российские ученые отмечают свой профессиональный праздник

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