Как устроен мир: проверьте свои знания в науке

Всё, к чему мы привыкли, всё, без чего не представляем свою и чужую жизнь, было бы невозможно без расширения знаний о планете и исследования новых областей науки. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Игорь Курчатов, Сергей Королев — без вклада этих и других отечественных ученых мир был бы совершенно другим.

Поэтому вполне естественно, что у российского научного сообщества есть свой профессиональный праздник, который они отмечают 8 февраля. Памятная дата была установлена в 1999 году, однако ее корни идут куда глубже, к петровским временам.

В 1724 году Петр I дал добро на основание Академии наук. Свое современное название — Российская Академия наук (РАН) — она носит с 1991 года. На данный момент в РАН насчитывается порядка 470 научных учреждений, в которых работают более 50 тыс. сотрудников.

