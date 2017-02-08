Из Центра ядерной медицины в Казани пропала радиоактивная игла

В Центре ядерной медицины, расположенном на Сибирском тракте Казани, обнаружено исчезновение радиоактивной иглы «Кобальт 60».

Как передает ProKazan.ru со ссылкой на правоохранительные органы, кража произошла в период с 17 часов 3 февраля до 9 часов 6 февраля. Игла находилась в сейфе закрытого хранилища. Ее размер — 2,5 см на 0,8 мм, она изготовлена из материала «Кобальт 60».

Информация о пропаже радиоактивной иглы разослана по всем службам города, ведутся активные поиски.

