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Из Центра ядерной медицины в Казани пропала радиоактивная игла

Предмет хранился в сейфе закрытого хранилища

В Центре ядерной медицины, расположенном на Сибирском тракте Казани, обнаружено исчезновение радиоактивной иглы «Кобальт 60».

Как передает ProKazan.ru со ссылкой на правоохранительные органы, кража произошла в период с 17 часов 3 февраля до 9 часов 6 февраля. Игла находилась в сейфе закрытого хранилища. Ее размер — 2,5 см на 0,8 мм, она изготовлена из материала «Кобальт 60».

Информация о пропаже радиоактивной иглы разослана по всем службам города, ведутся активные поиски.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Из Центра ядерной медицины в Казани пропала радиоактивная игла

Предмет хранился в сейфе закрытого хранилища

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