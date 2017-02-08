Фийон убедил в своей честности только треть французов

Аргументы кандидата в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийона о трудоустройстве своей жены признали убедительными лишь 33% тех, кто смотрел или знал о пресс-конференции, на которой он изложил свою позицию. Такие данные получены в ходе опроса BVA.

При этом 84% опрошенных следили за пресс-конференцией Фийона или знали о ней, передает Bloomberg.

Ранее стало известно, что жена Фийона работала его помощником в парламенте, а сам кандидат в президенты признал, что в течение 15 лет она получала за это зарплату и что его дети также работали на него какое-то время.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что такая практика вполне законна, добавив, что понимает возмущение избирателей.