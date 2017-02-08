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В Челябинске будут судить мужчину, выбросившего из окна двух котов

Животные погибли на глазах у прохожих

Суд в Челябинске рассмотрит дело местного жителя, который выбросил двух котов из окна квартиры на девятом этаже после ссоры с женой. Обвиняемому грозит до одного года исправительных работ, пишет ИА «Урал-пресс-информ».

Инцидент произошел осенью 2016 года на улице Петра Сумина. Питомцы погибли на глазах у прохожих. В отношении 29-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животными. Свою вину он не признал. Как установило следствие, обвиняемый совершил этот поступок, после того как поссорился с супругой. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Челябинске будут судить мужчину, выбросившего из окна двух котов

Животные погибли на глазах у прохожих

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