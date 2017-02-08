Омичка отдала мошенникам 365 тыс. рублей за «выигрыш» в лотерее

В Омске 63-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она заплатила 365 тыс. рублей за выигрыш в несуществующей лотерее. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Женщине позвонили и сообщили о крупном выигрыше в 1,2 млн рублей. Однако, чтобы получить деньги ей нужно было заплатить «налог».

Изначально ей сообщили о выигрыше в 200 тыс. рублей и налоге за него в 18 тыс. В течение следующих нескольких дней сумма выигранный в лотерею денег увеличивалась и в итоге составила 1,2 млн рублей. Сумма предоплаты также росла. В общей сложности в качестве несуществующих сборов омичка перевела на счет мошенников 365 тыс. рублей, сообщает РИА «Омск-информ».

Расследование уголовного дела продолжается.