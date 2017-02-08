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На Урале снесли снежный городок, когда там играли дети

По этому факту прокуратура проводит проверку

Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о сносе снежного городка в Качканаре, когда на площадке играли дети. Видеозапись об инциденте, который произошел 28 января, появилась в интернете. Пострадавших не было, сообщает TagilCity.ru.

Автор ролика была возмущена тем, что при работах не соблюдались меры безопасности, на вопросы и замечания жителей рабочие не реагировали. Демонтаж производился в субботу, когда на площадке было много детей. Место работ не было огорожено. Устанавливается организация, которая занималась сносом снежного городка.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

На Урале снесли снежный городок, когда там играли дети

По этому факту прокуратура проводит проверку

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