На Урале снесли снежный городок, когда там играли дети

Прокуратура Свердловской области проверяет сообщения о сносе снежного городка в Качканаре, когда на площадке играли дети. Видеозапись об инциденте, который произошел 28 января, появилась в интернете. Пострадавших не было, сообщает TagilCity.ru.

Автор ролика была возмущена тем, что при работах не соблюдались меры безопасности, на вопросы и замечания жителей рабочие не реагировали. Демонтаж производился в субботу, когда на площадке было много детей. Место работ не было огорожено. Устанавливается организация, которая занималась сносом снежного городка.