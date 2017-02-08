Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Мурманске более чем на 15 часов задерживается рейс на Москву

По предварительным данным, причиной задержки Sukhoy SuperJet-100 стали технические неисправности

В аэропорту Мурманска более чем на 15 часов задерживается рейс «Аэрофлота» в Москву, передает ИА «Би-порт».

Как сообщалось на онлайн-табло, рейс SU 1325 должен был вылететь в Шереметьево еще накануне вечером в 18:45. Однако сначала его задержали до 7 часов утра, а потом еще на три часа.

По предварительным данным, задержка связана с технической неисправностью судна.

Рейс SU 1325 должны были совершить на лайнере Sukhoy SuperJet-100.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Мурманске более чем на 15 часов задерживается рейс на Москву

По предварительным данным, причиной задержки Sukhoy SuperJet-100 стали технические неисправности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке