В Мурманске более чем на 15 часов задерживается рейс на Москву

В аэропорту Мурманска более чем на 15 часов задерживается рейс «Аэрофлота» в Москву, передает ИА «Би-порт».



Как сообщалось на онлайн-табло, рейс SU 1325 должен был вылететь в Шереметьево еще накануне вечером в 18:45. Однако сначала его задержали до 7 часов утра, а потом еще на три часа.



По предварительным данным, задержка связана с технической неисправностью судна.



Рейс SU 1325 должны были совершить на лайнере Sukhoy SuperJet-100.