Раввин: большинство евреев покинет Францию в случае победы Ле Пен

Французские евреи очень опасаются победы лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах. Если это случится, то большинство из них покинет страну.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

«Если вы меня спросите, уедет ли большинство евреев из Франции в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах, то я скажу следующее — да, уедет», — сказал Гольдшмидт.

По его словам, если европейские государства вернутся к ультранационализму, то вернутся и войны между странами Европы.



Согласно недавнему опросу, Ле Пен победит в первом туре президентских выборов во Франции, набрав 26% голосов, однако проиграет во втором туре. Голосования пройдут 23 апреля и 7 мая.